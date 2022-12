© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco Roberto Gualtieri con l'assessora alle Attività Produttive, Pari Opportunità e Politiche della Sicurezza, Monica Lucarelli, saranno in piazza Navona per visitare il tradizionale mercato della Befana.Roma, teatro delle marionette, posizionato a ridosso dell'ingresso di via Zanardelli (ore 12)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri depone l'omaggio di Roma Capitale alla Madonna presso la Colonna dell'Immacolata in piazza di Spagna e accoglie Papa Francesco.Roma, piazza Mignanelli, piazza di Spagna (ore 15:30)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presiede la cerimonia di accensione dell'albero di Natale in piazza Venezia e delle luminarie natalizie in via del Corso .Roma, piazza Venezia (ore 18:30) (segue) (Rer)