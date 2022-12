© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente Vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori, partecipa alla cerimonia per Festa dell'Immacolata Concezione.Roma, Piazza Mignanelli (ore 15:30)VARIE- Al via il mercatino della solidarietà della Croce rossa di Roma.Roma, via Veneto, 125 (ore 9)- Inaugurazione del "bio-albero" festività natalizie al Bioparco all’insegna dell’ambiente. Intervengono, l'assessora all’Ambiente di Roma Capitale Sabrina Alfonsi e la presidente del Bioparco Paola Palanza.Roma, piazzale del Giardino zoologico 1 (ore 11:30)- La Fanfara della Polizia di Stato sarà presente a "Incanto di Luci", la mostra d'arte sensoriale in corso presso l'Orto Botanico, nel cuore di Trastevere.Roma, Orto Botanico (ore 17:30) (Rer)