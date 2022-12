Energia: vice segretario Tesoro Usa a viceministro turco, controlli aggiuntivi a petroliere non necessari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice segretario al Tesoro Usa, Wally Adeyemo, ha avuto un colloquio telefonico con il viceministro degli Esteri turco, Sedat Onal, per discutere la necessità di porre fine al conflitto in Ucraina e gli impatti del tetto massimo imposto dalle potenze occidentali al prezzo del petrolio russo. Lo riferisce una nota del Tesoro Usa. Adeyemo ha ribadito che il provvedimento si applica solo al petrolio di provenienza russa, e che non sono quindi necessari controlli aggiuntivi sulle navi che transitano nelle acque territoriali turche. Entrambe le parti hanno ribadito l’impegno a mantenere la stabilità dei mercati energetici globali. (segue) (Was)