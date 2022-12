Energia: vice segretario Tesoro Usa a viceministro turco, controlli aggiuntivi a petroliere non necessari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi un ingorgo di quasi 20 petroliere si è formato nelle acque turche dopo che le potenze occidentali hanno stabilito un “prezzo massimo” al petrolio russo. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico “Financial Times”, le autorità di Ankara starebbero verificando se le petroliere sono assicurate. In base alle sanzioni dell’Ue entrate in vigore lunedì, alle petroliere che caricano il greggio russo non è consentito ricevere l’assicurazione per il trasporto marittimo a meno che il petrolio non venga venduto al di sotto del prezzo massimo di 60 dollari al barile (57,16 euro). Il tetto ai prezzi è stato introdotto per mantenere il flusso di petrolio ma tentando di ridurre, al contempo, le entrate russe. (Was)