Perù: ambasciata Usa condanna l’ex presidente Castillo dopo l’arresto

- Gli Stati Uniti hanno esortato l’ormai ex presidente peruviano, Pedro Castillo, a “porre immediatamente fine a qualsiasi tentativo per sciogliere il Congresso” del Paese. Lo ha scritto su Twitter l’ambasciata Usa a Lima, dopo che la Polizia nazionale peruviana ha arrestato Castillo “in flagranza di reato”, proprio per lo scioglimento del Congresso in violazione della Carta costituzionale. “Esortiamo Castillo a fare il necessario per consentire alle istituzioni democratiche peruviane di riprendere il loro lavoro, e chiediamo alla popolazione di astenersi da azioni che possano acuire le tensioni”, si legge nel messaggio. (Was)