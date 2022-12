Arabia Saudita: Riad annuncia primo surplus di bilancio dal 2013 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha tratto grande vantaggio dalla fiammata del corso del petrolio nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio scorso. Nel secondo trimestre del 2022, i ricavi del petrolio sono aumentati del 90 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021. Da allora i prezzi del petrolio sono scesi notevolmente nonostante la decisione in ottobre da parte dell’alleanza Opec+ - che comprende i Paesi Opec guidati dall’Arabia Saudita e i produttori al di fuori del cartello guidati da Mosca - di ridurre la produzione di due milioni di barili al giorno. Ieri, il prezzo al barile sul benchmark americano West Texas Intermediate ha chiuso a 74,25 dollari, in calo del 3,5 per cento, il livello più basso alla chiusura di quest'anno. Secondo gli economisti, l'Arabia Saudita ha bisogno di un prezzo del greggio di circa 80 dollari al barile per pareggiare il proprio bilancio. (Res)