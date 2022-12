Medio Oriente: Usa chiedono a Onu di non aggiornare lista aziende attive in insediamenti israeliani in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti ha chiesto all’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Volker Turk, di non aggiornare la lista nera delle aziende che operano negli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Fonti anonime informate dei fatti hanno confermato al portale di informazione “Axios” che il commissario Onu dovrà decidere entro la fine del 2022 se aggiornare o meno la lista: una eventualità a cui le autorità dello Stato di Israele guardano con preoccupazione, temendo che la decisione possa scoraggiare le multinazionali ad avviare attività imprenditoriali in Israele. (segue) (Was)