Perù: governo Argentina esprime "profonda preoccupazione" per crisi politica

- Il governo dell'Argentina ha manifestato la sua "preoccupazione" per la crisi istituzionale e politica che attraversa il Perù in queste ore, dove il presidente Pedro Castillo è stato sfiduciato dal Parlamento dopo aver cercato con un improvviso colpo di mano di scioglierlo. E' quanto si legge in una breve nota pubblicata su Twitter dove si afferma che "l'Argentina esprime la sua profonda preoccupazione per la crisi politica che attraversa la Repubblica del Perù e rivolge un appello a tutti gli attori politici e sociali a che vengano preservate le istituzioni democratiche, lo stato di diritto e l'ordine costituzionale.(Abu)