Ambiente: Polizia ferma manifestanti Extinction Rebellion prima del blitz al Grattacielo Sanpaolo

- Volevano compiere una nuova azione dimostrativa nei confronti di Intesa-Sanpaolo colpendo il Grattacielo ma sono stati fermati dalle Forze dell'ordine. L'episodio è avvenuto oggi al gruppo ambientalista Extinction Rebellion che era pronto ad un'azione dimostrativa nella sede del gruppo bancario. La Digos ha sequestrato gli strumenti che dovevano essere utilizzati per la dimostrazione (bombolette, vernice rossa e manifesti). Extinction Rebellion ha scritto su Facebook: "Oggi doveva esserci un’azione dimostrativa, totalmente simbolica, nei confronti di Intesa-Sanpaolo, allo scopo di denunciare i continui investimenti in petrolio, gas e carbone. L’azione, tuttavia, non è mai iniziata. Un imponente dispiegamento di forze dell’ordine ha infatti rastrellato a tappeto tutto il quartiere del grattacielo. Chiunque fosse un volto legato a Extinction Rebellion è stato fermato, identificato, perquisito e denunciato. (segue) (Rpi)