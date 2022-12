Perù: procuratore generale presenterà denuncia penale contro presidente Castillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale del Perù, Daniel Soria Lujan, presenterà "una denuncia penale" nei confronti del presidente Pedro Castillo, per verificare gli eventuali reati - anche costituzionali - commessi con la decisione di sciogliere anticipatamente il Parlamento. "Dal contenuto del messaggio alla nazione trasmesso oggi, si riscontra con chiarezza che il presidente della repubblica, Pedro Castillo Terrones, ha violato in modo flagrante la costituzione politica del Perù, avendo disposto lo scioglimento del Congresso della Repubblica, contro l'articolo 133 della Costituzione, così come omettendo l'obbligo costituzionale contenuto nell'articolo 118, comma 1 della Carta", si legge in una nota della procura. La Carta stabilisce che il presidente può disciogliere il Congresso nel caso abbia "negato la fiducia a due Consigli dei ministri", cosa che non si è prodotta. La procura generale è l'organo "semi-autonomo" che normalmente rappresenta giuridicamente la difesa dello Stato peruviano a livello nazionale e internazionale, potendo esigere risarcimento per danni civili. È un'istanza diversa dal Procuratore della Nazione, titolare dell'azione penale. (segue) (Brb)