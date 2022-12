Usa: legali di Trump trovano altri documenti classificati in un magazzino, consegnati a Fbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli avvocati di Donald Trump hanno trovato almeno due documenti classificati all’interno di un magazzino utilizzato dall’ex presidente degli Stati Uniti a West Palm Beach, in Florida, e li hanno consegnati al Federal Bureau of Investigation (Fbi). Fonti anonime informate dei fatti hanno riferito al “Washington Post” che i materiali sono stati rinvenuti dal team ingaggiato dallo staff legale di Trump per cercare documenti classificati che potrebbero essere sfuggiti alle autorità federali, dopo la perquisizione effettuata ad agosto nella villa dell’ex presidente Usa a Mar-a-Lago. Secondo le fonti, gli esperti avrebbero effettuato le ricerche in almeno quattro proprietà di Trump nelle ultime settimane, dopo che un giudice federale ha chiesto agli avvocati dell’ex presidente di dimostrare il rispetto del mandato di comparizone emanato lo scorso maggio per far consegnare tutti i documenti classificati portati via dalla Casa Bianca al termine del suo mandato. (Was)