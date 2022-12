Brasile: Partito liberale candida ex ministro Marino alla presidenza della Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito liberale (Pl) ha formalizzato la candidatura dell'ex ministro e senatore eletto, Rogerio Marinho, alla presidenza della Senato federale del Brasile. Lo ha annunciato il capogruppo al Senato del Pl, Carlos Portinho, nel corso di una conferenza stampa. Le elezioni si svolgeranno, come da prassi costituzionale il primo febbraio del 2023, un mese dopo l'insediamento del presidente eletto, Luiz Inacio Lula da Silva. Il Pl è il partito più numeroso nella camera alta del parlamento brasiliano con 15 degli 81 senatori. Marinho, presente all'incontro con i giornalisti, ha affermato di volersi impegnare nel rispettare la democrazia, la diversità e coloro che la pensano diversamente. "Non siamo candidati l'uno contro l'altro, siamo tutti candidati in favore del Brasile, della democrazia, della Costituzione e difendiamo che ciascun potere dello stato porti a termine la propria missione", ha detto. La presidenza del Senato sarà una corsa a due tra l'ex ministro dello Sviluppo regionale del governo uscente di Jair Bolsonaro e il presidente in carica, Rodrigo Pacheco. (Brb)