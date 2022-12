Russia: Borrell, nono pacchetto sanzioni nuova prova nostra determinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nono pacchetto di sanzioni è un'altra prova tangibile della nostra determinazione ad agire a sostegno dell'Ucraina. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in un video su Twitter, annunciando il nono pacchetto di misure restrittive alla Russia. Il presidente russo Vladimir "Putin vuole congelare il popolo ucraino", ha detto Borrell. "Presento al Consiglio un elenco di ulteriori 200 persone ed entità che l'Unione europea deve sanzionare. Tra questi vi sono i responsabili delle attività militari, della propaganda e della disinformazione, del saccheggio del grano ucraino, delle deportazioni illegali e disumane, dei rapimenti di bambini ucraini in Russia e delle successive adozioni illegali", ha detto Borrell. Gli attacchi Russi sui civili, spiega nel video l'Alto rappresentante Ue, avvengono sotto la sorveglianza e il comando diretto delle élite politiche. "Sono loro i responsabili. Colpiremo ancora una volta duramente il settore militare e della difesa russo. Ecco perché propongo di estendere le sanzioni anche ai membri del governo russo, della Duma di Stato e del Consiglio della Federazione", ha dichiarato Borrell. (segue) (Beb)