Russia: Borrell, nono pacchetto sanzioni nuova prova nostra determinazione (2)

- "Propongo agli Stati membri di sanzionare anche i cosiddetti giudici. Quelli che invece di sostenere lo stato di diritto, forniscono una finta legittimità ai governanti russi e alle loro decisioni illegali", ha aggiunto. "Inoltre, stiamo imponendo misure restrittive a nuovi canali, a persone e organizzazioni che stanno attaccando lo spazio pubblico con disinformazione e narrazione malevola, cercando di deviare la colpa della Russia e avvelenando le menti delle persone", ha proseguito nel videomessaggio. Borrell, ha infine ricordato che le sanzioni europee non riguardano alimenti e fertilizzanti. "È importante ricordarlo per far capire a tutti chi deve essere incolpato della crisi alimentare e di sicurezza", ha detto. "Queste proposte e il pacchetto di nove sanzioni sono un'altra prova molto tangibile della nostra determinazione ad agire a sostegno dell'Ucraina. Aumentare la pressione sulla Russia il più possibile e per tutto il tempo necessario", ha concluso. (Beb)