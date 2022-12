Farnesina: segretario generale Sequi partecipa al convegno "Italia Paese ospite d'onore a Francoforte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Farnesina, Ettore Francesco Sequi, ha partecipato al convegno "Italia Paese ospite d'onore a Francoforte 2024". La conferenza, riferisce la Farnesina in una nota, è stata organizzata dall'Associazione Italiana Editori (Aie) e curata da Ricardo Franco Levi, presidente di Aie e commissario straordinario del governo per il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell'Italia come Paese ospite d'onore alla Fiera del libro di Francoforte 2024. Sequi ha evidenziato come la partecipazione italiana alla principale fiera del libro a livello globale rappresenti un'occasione unica per consolidare la proiezione internazionale dell'editoria italiana e i solidi legami culturali tra Italia e Germania. Sequi ha ricordato l'impegno della Farnesina e della rete diplomatico-consolare e degli istituti italiani di cultura per l'internazionalizzazione del libro italiano e la particolare attenzione dedicata, in questo settore, al mercato tedesco. Il segretario generale ha infine sottolineato l'importanza di uno stretto coordinamento tra tutti gli attori del settore editoriale per presentare alla Buchmesse un'immagine dinamica, moderna e innovativa dell'Italia. (Com)