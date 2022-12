Ucraina: Zelensky, abbiamo liberato da occupazione russa 1.888 insediamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze ucraine sono riuscite a liberare dall'occupazione russa 1.888 insediamenti. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, rivolgendosi in un videomessaggio ai rappresentanti della Fondazione per la tutela dei diritti umani Robert Kennedy, che nel corso della sua carriera ha realizzato progetti nel campo della tutela dei diritti delle vittime di genocidio e crimini contro l'umanità. "Il 24 febbraio la Russia ha lanciato una guerra totale contro di noi. E questa è una guerra per la sopravvivenza. Centinaia delle nostre città e villaggi sono stati semplicemente rasi al suolo a causa degli attacchi russi", ha detto Zelensky. Il presidente ucraino, sottolineando le importanti riconquiste delle forze armate del suo Paese, ha tuttavia ricordato che quasi "altrettante città e villaggi ucraini rimangono sotto occupazione. E questo significa che ora sul campo di battaglia in Ucraina si decide il destino di milioni di persone. Milioni che potrebbero essere salvati". "Non abbiamo il diritto di lasciare nessuno dei nostri sotto l'occupazione russa. E nei campi di infiltrazione russi, dove migliaia sono già scomparsi. E in territorio russo, dove centinaia di migliaia di ucraini sono stati deportati con la forza. Possiamo liberarli. Questa è la nostra speranza. Questo è ciò che significa il tuo supporto. Non si tratta di politica, si tratta di vita", ha concluso Zelensky. (Kiu)