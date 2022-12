Perù: Forze Armate e Polizia non seguono il presidente, violato ordine costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate e la polizia del Perù prendono le distanze dalla decisione del presidente Pedro Castillo di sciogliere il Parlamento assicurando che non accompagneranno la "violazione alla Costituzione". "Qualsiasi atto contrario all'ordine costituzionale stabilito, costituisce una infrazione alla Costituzione e porta il non rispetto da parte delle Forze Armate e della Polizia del Perù", si legge in una nota del comando congiunto. L'articolo 124, si legge nel breve comunicato, "stabilisce che il presidente della repubblica può sciogliere il Parlamento se questo ha censurato o negato la questione di fiducia a due Consigli dei ministri". I vertici militari invitano quindi la cittadinanza a "mantenere la calma e avere fiducia nelle istituzione e nello Stato". (segue) (Brb)