Perù: Forze Armate e Polizia non seguono il presidente, violato ordine costituzionale (2)

- Anticipando il voto sulla mozione di impeachment nei sui confronti, il presidente Pedro Castillo ha sciolto in mattinata il Parlamento e convocato nuove elezioni. Una decisione accompagnata in breve dalle dimissioni di quasi tutto il Consiglio dei ministri e da altri funzionari diplomatici e politici. Poco prima dell'annuncio, Walter Cordova Aleman aveva presentato per motivi "strettamente personali" le dimissioni da comandante generale dell'Esercito. E proprio il ruolo delle Forze armate era sotto particolare osservazione, non solo per il peso che hanno nell'equilibrio interno dei poteri ma anche per l'osservanza del coprifuoco indetto da Castillo, e che dovrebbe entrare in vigore oggi. Il Parlamento è stato sciolto nel giorno in cui si sarebbe dovuta votare una nuova mozione di sfiducia a Castillo, accusato di "incapacità morale permanente" in ragione delle diverse azioni giudiziarie aperte nei confronti suoi, dei suoi familiari e di persone di sua fiducia. (Brb)