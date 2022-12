© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario nazionale dell’Udc, Lorenzo Cesa, e il presidente del partito Antonio De Poli, nella sede nazionale in via in Lucina a Roma, hanno incontrato i responsabili regionali del partito con cui si sono confrontati – riferisce una nota – sui temi prioritari da affrontare nella prossima legge di bilancio per dare le risposte necessarie e adeguate nei territori a cittadini famiglie e imprese. (Rin)