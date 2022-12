Brasile: tentato omicidio, procura chiede rinvio a giudizio ex deputato Jefferson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura federale del Brasile ha chiesto il rinvio a giudizio dell'ex deputato del Parlamento federale del Brasile, Roberto Jefferson, per tentato omicidio. Alleato del presidente uscente Jair Bolsonaro e presidente del Partito democratico laburista (Ptd), era stato arrestato lo scorso 23 ottobre dopo aver tentato di uccidere quattro agenti della Polizia federale (Pf) contro i quali aveva lanciato granate ed esploso almeno 50 colpi di fucile automatico per evitare di essere arrestato. Jeferson aveva attaccato gli agenti della Polizia federale nel tentativo di sottrarsi al trasferimento presso un carcere di Rio de Janeiro, così come disposto per lui dall'Stf a seguito della violazione degli arresti domiciliari. Nonostante la misura cautelare l'uomo aveva continuato a incontrare persone e partecipare a riunioni politiche nella sua casa. Inoltre aveva mantenuto attivi i suoi profili sui social media. Venerdì sera, 21 ottobre, aveva pubblicato un video in cui si scagliava contro la giudice della Corte suprema, Carmen Lucia, usando parole diffamatorie. Per questo il presidente del Stf, giudice Alexandre de Moraes, ne aveva disposto l'arresto e il trasferimento in carcere. (segue) (Brb)