Energia: Vincenzi, bene scelta Regione Lazio di creare un fondo da 25 milioni euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Grazie ai giornalisti e ai tecnici di Agenzia Nova che ogni giorno lavorano per permettere a tutti noi di informare e informarci" Marco Vincenzi

Presidente del Consiglio regionale del Lazio

24 luglio 2021

- Bene la scelta della Regione Lazio di creare un fondo da 25 milioni di euro per far fronte all'aumento dei prezzi dell'energia e andare incontro alle esigenze di famiglie e imprese. Così Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio. "Una misura che si aggiunge ad altri strumenti che stiamo mettendo in campo per sostenere i nostri cittadini in un momento così difficile. Grazie al presidente Daniele Leodori e a tutta la Giunta regionale per il proficuo lavoro svolto", conclude. (Com)