Perù: Parlamento sfiducia presidente Castillo e invita vicepresidente Boluarte ad assumere l'incarico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento del Perù ha sfiduciato oggi il presidente Pedro Castillo con 101 voti a favore e due contrari. L'organo legislativo ha quindi dichiarato vacante la presidenza invitando la vicepresidente, Dina Boluarte, ad assumere l'incarico. Boluarte è stata convocata in Parlamento alle 15 (ora locale) per giurare come nuovo presidente costituzionale del Perù. Si tratterebbe della prima volta nella storia del Paese che una donna assume la guida della Repubblica. (Abu)