Milano: Urso, teatro alla Scala è tempio musica mondiale

24 luglio 2021

- "L’Opera porta la lingua italiana in ogni parte del mondo. Il teatro alla Scala è il tempio della musica mondiale. Un binomio di eccellenza tutta italiana che evidenzia l’anima del made in Italy: cultura, arte, storia, ingegno e creatività". Lo scrive su Twitter, in occasione questa sera della prima al teatro alla Scala di Milano, il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. L'esponente dell'esecutivo è accompagnato dalla moglie che porta un cuore ucraino, come si vede nella foto pubblicata a corredo del post. (Rin)