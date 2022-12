Libia-Italia: presidente Alto Consiglio di Stato riceve ambasciatore Buccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Alto Consiglio di Stato della Libia, Khaled al Mishri, ha incontrato oggi l’ambasciatore d’Italia a Tripoli, Giuseppe Buccino, per colloqui “sui recenti sviluppi politici” nel Paese nordafricano. Lo ha riferito lo stesso organo consultivo libico via Facebook. All’incontro tenutosi presso la sede del Consiglio di Stato nella capitale erano presenti anche il primo vice presidente, Naji Mukhtar, e il secondo vice presidente, Omar Boushah. Le parti hanno “sottolineato l'importanza di preservare l'unità del Paese” e “la necessità che le parti libiche rispettino quanto concordato soprattutto per quanto riguarda il percorso costituzionale”. (segue) (Lit)