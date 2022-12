Libia-Italia: presidente Alto Consiglio di Stato riceve ambasciatore Buccino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colloquio giunge dopo il brusco colpo di arresto nel dialogo tra la Camera e il “Senato” della Libia che mette in dubbio la già difficilissima prospettiva delle elezioni nel Paese nordafricano. Lo stesso Mishri ha annunciato la sospensione di ogni contatto con la Camera dei rappresentanti situata nell’est del Paese fino all’abrogazione della controversa legge approvata ieri sera sulla creazione di una Corte costituzionale nella città di Bengasi, in Cirenaica, in alternativa alla Camera costituzionale della Corte suprema, che ha sede a Tripoli. Il leader del Consiglio di Stato, organo consultivo che fa le veci di un “Senato” in Libia, ha annunciato lo stop ai lavori dei comitati congiunti e delle comunicazioni ufficiali tra le due presidenze: si è quindi fermato (o si è molto rallentato) il dialogo avviato da Mishri in Marocco con Aguila Saleh, presidente della Camera dei rappresentanti, sulla nascita di un nuovo governo incaricato di traghettare il Paese alle elezioni, sulla base costituzionale e sulle posizioni sovrane. Da parte sua, Saleh ha annunciato che sottoporrà la legge sulla Corte costituzionale a un “comitato di esperti”, ma ricucire lo strappo ora sarà difficile. (Lit)