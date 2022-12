Auto: sindacati, prosegue trattativa Ccsl su orari e lavoro agile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Nella sessione di trattativa per il rinnovo del Contratto collettivo specifico di lavoro tenutasi ieri e oggi a Torino il confronto con Cnhi, Ferrari, Iveco e Stellantis è proseguito sui temi dell’orario di lavoro e di altri istituti della parte normativa. Lo riferisce una nota di Fim, Uilm, Fismic, Uglm, Aqcfr. Su alcune richieste sindacali - aggiungono - abbiamo ricevuto una risposta positiva: la possibilità di portare da 60’ a 45’ l’intervallo non retribuito per refezione dei lavoratori non addetti a turni, la riduzione dei tempi di richiesta da 15 a 10 giorni dei permessi individuali, l’innalzamento da 16 a 24 ore dei permessi utilizzabili in modo frazionato dai lavoratori turnisti o addetti alla produzione, il calcolo pro quota dell’elemento specifico di competitività in caso di turno non interamente lavorato, specificamente per Cnhi e Iveco il recepimento nel testo contrattuale del regime fino ad ora sperimentale del così detto venerdì breve, che su base volontaria prevede la possibilità per gli impiegati e quadri non addetti alla produzione nei limiti delle esigenze tecnico organizzative di allungare di mezz’ora l’orario dal lunedì al giovedì e di accorciarlo a sei ore di venerdì. (segue) (Rin)