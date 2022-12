Auto: sindacati, prosegue trattativa Ccsl su orari e lavoro agile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su altri temi - proseguono i sindacati - quali le modalità di attestazione della concessione dei permessi e la individuazione di tempi minimi di preavviso per il rientro dalla cassa integrazione, le Parti si sono riservate una ulteriore valutazione. Infine, resta controversa la questione dei recuperi produttivi, su cui la parte datoriale chiede un ampliamento delle condizioni di utilizzo e come sindacato viceversa chiediamo il contenimento dell’istituto. Sul lavoro agile (smart working) è stata appena introdotta la discussione, che però dovrà essere oggetto di specifico approfondimento anche con le singole imprese firmatarie, poiché oggi una disciplina contrattuale è pattuita con la sola Stellantis. Come sindacato abbiamo anche introdotto le nostre richieste su formazione, diritto allo studio, part time e misure di contrasto alla violenza di genere. La prossima sessione di trattativa - conclude la nota - si terrà i giorni 12 e 13 dicembre con all’ordine del giorno prosecuzione del confronto su orario di lavoro e istituti connessi, nonché introduzione del tema delle relazioni sindacali. (Rin)