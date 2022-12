Lombardia 2023: Conte, per alleanza con Pd punti fermi imprescindibili su sanità e inceneritori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Per un eventuale accordo con il Partito democratico alle regionali in Lombardia "abbiamo lanciato alcuni punti fermi, c'è stato un primo incontro, si sta continuando: abbiamo detto non ci può essere alcun dialogo con un'altra forza politica, sociale o civica, qualunque essa sia che non condivida quelli che, per noi, sono punti fermi". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, al suo arrivo all'Opera Cardinal Ferrari di Milano dove ha incontrato alcuni percettori del reddito di cittadinanza. "In materia di sanità - ha proseguito - il nostro progetto è fuori la politica dalla sanità. Siamo per investire nella sanità pubblica di qualità innanzitutto: qui in Lombardia abbiamo visto che c'è bisogno di una sanità pubblica di qualità e che la politica rimanga lontana". "Per quanto riguarda gli inceneritori - ha proseguito - siamo stati chiari: per noi è accettabile un piano che apra alle nuove tecnologie in materia di smaltimento dei rifiuti, quindi abbiamo scritto e preteso che ci sia un piano di dismissioni degli impianti di incenerimento più vetusto da subito, nei prossimi anni". "Alla fine di questo percorso, se ci sarà una condivisione, si creano le premesse per una proposta politica competitiva che parta da seri contenuti per noi imprescindibili. (Rem)