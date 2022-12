Scala: Fontana, grande entusiasmo, quest'anno superati problemi e siamo ripartiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la serata della prima della Scala c'è "grande entusiasmo perché mi sembra sia stato un anno in cui abbiamo saputo superare i problemi che derivavano dal Covid e siamo ripartiti". Lo ha affermato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della prima che si terrà questa sera. "Ora - ha poi aggiunto il presidente - ci sono altri problemi ma vedo che la Lombardia sta reagendo molto bene, con determinazione. Abbiamo finalmente un governo eletto che mi pare stia comportandosi molto bene, abbiamo i presupposti per cercare di risolvere quali sono i problemi più importanti. Quindi ottimismo". (Rem)