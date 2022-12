Francia: fonti stampa, Macron richiama all'ordine i ministri su tagli a elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Emmanuel Macron ha richiamato all'ordine diversi ministri dopo le polemiche degli ultimi giorni riguardanti gli eventuali tagli alla corrente per questo inverno. Lo riferisce in anteprima l'emittente televisiva "BfmTv", spiegando che all'incontro erano presenti alcuni membri dell'esecutivo come la prima ministra Elisabeth Borne, il ministro dell'Economia Bruno Le Maire e quella della Transizione ecologica, Agnes Pannier-Runacher. "I francesi non sono delle cavie", avrebbe detto Macron durante l'incontro. (Frp)