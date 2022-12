Spagna: ministra Lavoro, governo deve agire sul carrello della spesa e sui tassi ipotecari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo deve agire sui prezzi del carrello della spesa e sull'aumento dei tassi ipotecari come misure di emergenza per aiutare i settori più vulnerabili della popolazione. Lo ha detto la ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, spiegando che a questo proposito è già stato costituito un gruppo di negoziazione da parte di Unidas Podemos, partner di minoranza dell'esecutivo di Pedro Sanchez. Diaz ha sottolineato che l'aumento del costo del carrello della spesa dovuto all'inflazione rende "impossibile" per molte famiglie spagnole mangiare in modo sano. A questo proposito, la ministra ha chiarito che le proposte che verranno portate ai negoziati con il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) saranno differenti da quelle avanzate "dalla destra economica e dal Partito popolare" come l'abbassamento dell'Iva perché "non sono efficaci". Diaz ha ribadito che le misure generiche sul carrello della spesa "non vanno bene" e "non aiutano", aggiungendo che bisogna proteggere anche i produttori del Paese che vengono danneggiati. (Spm)