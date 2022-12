Lombardia 2023: Fontana, noi abbiamo idee chiare, dagli non abbiamo visto proposte concrete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo decideranno i cittadini se ci stanno queste tre diverse formazioni, noi abbiamo le idee chiare sul nostro programma. Vedo i problemi di come si vuole sviluppare il futuro della nostra Regione. Noi le idee in quel senso le abbiamo, poi spero leggeremo anche quelle degli altri perché per ora non abbiamo visto molte proposte concrete. Poi decideranno i cittadini". Lo ha affermato questa sera il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della prima della Scala.(Rem)