Serbia: ministra Energia a colloquio con società Mitsubishi, focus su transizione energetica

- La ministra serba dell'Energia, Dubravka Djedovic, ha discusso oggi delle possibilità di cooperazione nei settori della transizione energetica e delle fonti rinnovabili con i rappresentanti della società giapponese Mitsubishi. Lo riporta l'agenzia di stampa "Fonet". "Stiamo entrando in un ciclo di grandi investimenti al fine di garantire la stabilità energetica e aumentare significativamente la quota di fonti rinnovabili entro il 2030 e decarbonizzare il nostro sistema energetico entro il 2050. Credo che nell'ambito dei progetti di transizione ci sia spazio per la cooperazione con la società Mitsubishi", ha dichiarato Djedovic. La società nipponica ha affermato di essere "particolarmente interessata" a partecipare a progetti per la costruzione di nuove centrali idroelettriche, di cui la Serbia ha bisogno sulla via della transizione energetica. (Seb)