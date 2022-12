Roma: Righini-Rocca-Mussolini (Fd'I), adesione De Salazar e Signorini segnale di crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È con grande piacere che diamo il benvenuto nella famiglia di Fratelli d'Italia a Francesco De Salazar consigliere del Municipio Roma II e ad Andrea Signorini consigliere del Municipio Roma XV. Due riferimenti importanti e di esperienza che nel corso degli anni si sono contraddistinti per il loro impegno sul territorio". Lo dichiarano in una nota il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Giancarlo Righini e i consiglieri capitolini di Fd'I, Rachele Mussolini e Federico Rocca. "Sicuramente rappresenteranno un valore aggiunto per il nostro partito rendendo sempre più capillare l'azione di Fd'I sul territorio. Il loro ingresso dimostra la credibilità del progetto che Giorgia Meloni sta portando avanti e che vede il partito in constante crescita di consensi e adesioni", conclude. (Com)