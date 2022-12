Energia: ministero Esteri Grecia replica a Tripoli su esplorazioni, diritto internazionale rispettato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia rispetta il diritto internazionale ed esercita “i propri diritti sovrani” con le esplorazioni nel Mediterraneo. E’ la replica del portavoce del ministero degli Esteri di Atene alle dichiarazioni del capo della diplomazia del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Najla el Mangoush. "A differenza di coloro che partecipano a 'memorandum' illegali e privi di fondamento, che ignorano e calpestano i principi fondamentali del corpo legislativo internazionale e di quello del mare, la Grecia esercita i propri diritti in pieno accordo con entrambi", ha affermato il portavoce aggiungendo che, "dopo tutto, si tratta di qualcosa che la Grecia ha in pratica (già) fatto con la delimitazione delle zone economiche esclusive con l'Egitto e l'Italia”. Il portavoce ha infine invitato il governo di Tripoli “a tenere delle elezioni”, aggiungendo che la Grecia “non vede l'ora di lavorare con un governo democraticamente eletto” in Libia, dotato dell'autorità necessaria per stipulare degli accordi internazionali. (segue) (Gra)