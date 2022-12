Energia: ministero Esteri Grecia replica a Tripoli su esplorazioni, diritto internazionale rispettato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La replica giunge dopo che il ministero degli Affari esteri del Governo di unità nazionale della Libia ha inviato una protesta formale contro la Grecia per aver sottoscritto contratti per l’esplorazione di idrocarburi “nelle aree contese” a sud e sud-ovest dell’isola di Creta. In un comunicato stampa, la diplomazia di Tripoli ha accusato Atene di aver “stipulato contratti con compagnie internazionali per la ricerca e l'esplorazione di petrolio e gas nel Mediterraneo orientale” tramite la nave per indagini sismiche Sanco Swift. “La Grecia si sta adoperando per sfruttare la crisi libica e imporci il fatto compiuto nella definizione dei confini marittimi greco-libici. Difenderemo i nostri confini marittimi con tutti i mezzi legali e diplomatici disponibili”, aggiunge la nota. (segue) (Gra)