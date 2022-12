Governo: Locatelli, inaccettabili le minacce a Meloni e alla sua bambina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inaccettabili le minacce rivolte al presidente Meloni e alla sua bambina. Non possiamo tollerare chi promuove l’odio e alimenta la violenza. Le intimidazioni non ci fermeranno, continueremo a lavorare per garantire il massimo sostegno al reddito per i nuclei più fragili e che si prendono cura di un familiare con disabilità. Andremo avanti con determinazione per riformare quella parte del reddito di cittadinanza che non ha funzionato e che nel tempo non ha prodotto lavoro". Lo afferma in una nota il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. (Com)