Siria: “Axios”, direttore Cia sente omologo turco, attacchi aerei mettono in pericolo forze Usa

- Il direttore della Cia, William Burns, ha contattato la controparte turca, Hakan Fidan, per contestare la campagna aerea transfrontaliera recentemente lanciata da Ankara contro le milizie curde nel Nord della Siria, affermando che gli attacchi aerei turchi rappresentano un rischio per la sicurezza dei militari Usa di stanza nel Paese. Fonti anonime informate dei fatti hanno riferito al portale di informazione “Axios” che alcuni degli ultimi attacchi sono stati condotti dall’intelligence turca con l’ausilio di droni. Secondo le fonti, le autorità di Washington guardano con preoccupazione alla possibilità di una operazione militare di terra turca nel Nord della Siria, che potrebbe anche avere impatti negativi sulla lotta allo Stato islamico che gli Usa stanno portando avanti con l’aiuto delle milizie curde. (Was)