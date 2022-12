Regno Unito: Sunak, al lavoro su nuove leggi "severe" contro scioperi irragionevoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha detto che sta lavorando a "nuove leggi severe" per proteggere i cittadini dagli scioperi irragionevoli, mentre il Regno Unito si avvia verso un inverno di azioni sindacali. Come ha riferito il quotidiano "Financial Times", Sunak ha detto alla Camera dei comuni che, se "i leader sindacali continuano a essere irragionevoli, allora è mio dovere agire per proteggere le vite e i mezzi di sussistenza del pubblico britannico". Sunak si è però rifiutato di dire se il governo stia prendendo in considerazione un divieto di sciopero in alcuni settori. (Rel)