Lavoro: Fabi, 500 euro a dipendenti Bper per far fronte al carovita

- Un riconoscimento di 500 euro agli oltre 15 mila lavoratori di Bper Banca. È quanto raggiunto oggi grazie all’intesa raggiunta dalla Fabi e dalle altre sigle con i vertici aziendali. L’importo, inclusivo dei 250 euro già ottenuti per l'"operazione Lanterna" (accordo di armonizzazione e incorporazione del personale ex Carige in Bper), era stato richiesto unitariamente dalle organizzazioni sindacali per far fronte all’aumento dell’inflazione e del carovita e in considerazione delle recenti novità fiscali disposte dal governo. “Tutti i dipendenti, somministrati inclusi, beneficeranno di un premio in welfare pari a complessivi 500 euro disponibili immediatamente. Si tratta di un segnale importante, tangibile, per le migliaia di colleghi ai quali va il nostro più sincero ringraziamento, che ogni giorno continuano, tra mille sacrifici, a dimostrarsi il cuore pulsante di questa grande banca”, commenta la coordinatrice Fabi gruppo Bper, Antonella Sboro. (Rin)