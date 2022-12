Sanità: governo incontra network associativo agenda "Ditelo sui tetti" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprezziamo sinceramente le vostre proposte - ha affermato il ministro Calderone - e assicuriamo un intervento dedicato ai caregiver e alle collaborazioni di assistenza domestica, condividendo in particolare quanto proposto al fine di consentire che l’aver cura di chi sta soffrendo nella propria famiglia non comporti l’abbandono della propria professione o del proprio impiego. In tal senso vogliano attentamente valutare i meccanismi di duttilità lavoristica che avete proposto". Il viceministro Bellucci ha sottolineato come per la prima volta sia stata enucleata nel dicastero una delega alle politiche sociali, "proprio - ha aggiunto - per offrire una attenzione dedicata ed esplicita ai più fragili". Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Mantovano, ha concluso l’incontro assicurando che "sarà l’inizio di un confronto costante con il mondo associativo e il network 'Ditelo sui tetti', mantenendo il livello di una visione di insieme che sappia essere, come è avvenuto oggi, declinata in proposte con apprezzabile contenuto tecnico per una reale operatività a favore di un servizio alla vita da considerare sempre come un valore assoluto". (Com)