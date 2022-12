Arabia Saudita-Cina: ministro Energia Riad, ospiteremo centro regionale fabbriche cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- L’Arabia Saudita ospiterà un centro regionale per le fabbriche cinesi, nel quadro del rafforzamento della cooperazione nelle catene di approvvigionamento del settore energetico. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia saudita, Abdulaziz bin Salman, in occasione della visita del presidente cinese, Xi Jinping, a Riad. "L'Arabia Saudita e la Cina puntano a rafforzare la cooperazione nelle catene di approvvigionamento del settore energetico, istituendo un centro regionale per le fabbriche cinesi nel Regno, sfruttando la posizione privilegiata del Regno tra i tre continenti di Asia, Africa ed Europa", ha affermato. Il principe Abdulaziz ha affermato che l'Arabia Saudita continuerà a rimanere il partner affidabile e affidabile della Cina nel campo energetico e nel garantire la stabilità del mercato petrolifero globale. Il ministro ha osservato che le relazioni tra Arabia Saudita e Cina stanno assistendo a un salto di qualità che riflette l'interesse della leadership dei due Paesi amici e la loro volontà di svilupparle ulteriormente in diversi campi. “Il Regno ha forti relazioni e stretti legami strategici con la Cina, coprendo molti campi, i più importanti dei quali sono i settori dell'energia. La Cina è diventata la prima destinazione delle esportazioni di petrolio dell'Arabia Saudita in termini di volume di scambi commerciali tra i due Paesi “, ha affermato, osservando che le relazioni saudite-cinesi nel campo dell’energia hanno contribuito a concretizzare molti investimenti congiunti. (Res)