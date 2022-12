Legge Bilancio: Azione-Iv, con nostri emendamenti no a Flat tax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo convinti che qualunque intervento di riforma fiscale debba essere improntato ad un'equità di fondo e non di maniera. Sappiamo come la destra abbia fatto campagna elettorale sbandierando l'estensione a 85 mila euro quale un provvedimento che rendesse più equo e ordinato il sistema fiscale, mentre invece rappresenta la consacrazione di una disparità di trattamento e quindi di una inaccettabile contraddizione in termini. L'emendamento da noi proposto sostituisce l'estensione a 85 mila euro del forfettario con uno scivolo biennale per chi supera i 65mila euro, che accompagni gradualmente l'ingresso alla tassazione ordinaria Irpef. E sulla scia di quanto disposto, un altro nostro emendamento propone di sopprimere la norma che prevede la Flat tax incrementale per le partite Iva, così da generare risparmi adeguati da reindirizzare sul Fondo Sanitario Nazionale. Questo, per noi, significa governare responsabilmente, senza privilegi o parzialità". Lo affermano Matteo Richetti, Luigi Marattin e Giulio Sottanelli, deputati di Azione-Italia viva e firmatari degli emendamenti in oggetto. (Rin)