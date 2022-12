© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Italia 51 persone detengono un patrimonio di 205 miliardi di euro. Ho presentato emendamento alla manovra economica che istituisce un contributo di solidarietà per un anno per quei patrimoni pari al 5 per cento da destinare al trasporto pubblico e al lavoro per i giovani". Lo scrive su Twitter il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli.(Rin)