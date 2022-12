Regno Unito: indetto sciopero degli operatori frontalieri nel periodo di Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confermato lo sciopero della Border Force, l'agenzia governativa britannica responsabile delle operazioni di controllo frontaliero in porti, aeroporti e ferrovie, nel periodo natalizio per dispute su salari, posti di lavoro e condizioni lavorative. Come riporta l'emittente televisiva "Sky News", gli scioperi avranno luogo tra il 23 e il 26 dicembre e dal 28 al 31 dicembre e interesseranno gli aeroporti di Birmingham, Cardiff, Gatwick, Glasgow, Heathrow, Manchester e il porto di Newhaven. Il segretario generale del sindacato dei servizi pubblici e commerciali, Mark Serwotka, ha avvertito che gli scioperi si "intensificheranno" a meno che il governo non scenda a compromessi mettendo "soldi sul tavolo ora". (Rel)