Frosinone: presidente provincia, congratulazioni a Buschini per nomina in Egato

- Il presidente della provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, in una nota esprime le sue congratulazioni a Mauro Buschini, da oggi presidente dell'Egato di Frosinone. "Le mie congratulazioni a Mauro Buschini eletto oggi, dall'assemblea dei sindaci, presidente dell'Egato per la gestione dei rifiuti in provincia di Frosinone - spiega -. Una nomina importante in un settore tanto delicato quanto strategico per lo sviluppo, l'ambiente e il futuro del nostro territorio, nella certezza che saprà interpretare al meglio il ruolo affidatogli, ben conoscendo le dinamiche e la situazione della provincia di Frosinone in tema di rifiuti, anche in virtù dell'esperienza maturata in qualità di assessore regionale all'Ambiente. Agli auguri per Mauro - prosegue - aggiungo quelli all'intero Cda, con l'auspicio di una gestione condivisa e collaborativa nell'esclusivo interesse delle nostre comunità".(Com)