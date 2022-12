Reddito cittadinanza: Lupi, lavoro c’è, è dato oggettivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro c'è, “mi sembra siano dati oggettivi, non è che il lavoro manca. E c'è anche una certa tipologia di lavoro che manca, come quello per gli operai specializzati". Lo ha detto il leader di Noi moderati Maurizio Lupi, intervenuto ai microfoni di “Un giorno da pecora” su Rai Radio1, parlando del reddito di cittadinanza. “Conosco molte persone che hanno rifiutato un lavoro perché preferiscono stare a casa e poi magari farsi qualche lavoretto che integra", ha aggiunto Lupi. (Rin)