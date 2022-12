© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Opzione donna "va lasciata così come è", scrive su Twitter il deputato del Partito democratico ed ex ministro del Lavoro, Andrea Orlando. "Lasciare migliaia di lavoratrici nell’incertezza è assurdo ed ingiustificato. I criteri su cui ci si è avventurati sono arbitrari e contraddittori e alla fine non reggeranno. Evitate ulteriori pasticci", aggiunge. (Rin)