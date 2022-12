Indonesia: liberato dopo 12 anni responsabile dell'attentato di Bali del 2002

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato rilasciato dalle autorità dell'Indonesia dopo dodici anni di carcere Umar Patek, condannato per l'attentato terroristico che nel 2002 causò la morte di 202 persone a Bali. Lo ha reso noto oggi in un comunicato il dipartimento nazionale dei penitenziari. Patek, 55 anni, ha lasciato oggi il carcere di Porong, nella provincia di Giava Orientale, dopo aver scontato solo una parte dei 20 anni di carcere ai quali era stato condannato. Resterà in libertà vigilata fino al 29 aprile del 2030. "In caso di violazioni, la misura sarà revocata", si legge nel comunicato, nel quale si precisa che Patek ha beneficiato di un programma speciale di deradicalizzazione al quale ha preso parte in carcere, prestando giuramento "allo Stato unitario dell'Indonesia". Il rilascio rischia comunque di sollevare nuove polemiche con l'Australia, Paese dal quale provenivano 88 delle vittime dell'attentato. Il primo ministro australiano Anthony Albanese, ospitato solo tre settimane fa a Bali dal presidente indonesiano Joko Widodo per il vertice del G20, ha già dichiarato in passato la propria opposizione al rilascio anticipato di Patek. (Fim)