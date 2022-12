Veneto: assessore Sanità, in Regione molti donatori, ma occorre seminare di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Veneto "ha un numero importante di donatori ma altrettante persone sono in attesa di un trapianto, circa 1.250 di cui 40 bambini, per questo abbiamo il dovere di seminare di più in termini di impegno, amore, generosità, solidarietà". Lo ha dichiarato questa mattina l'assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin, che assieme a Giuseppe Feltrin, direttore del Coordinamento regionale per i Trapianti, ha lanciato la campagna "generoso, il Veneto" per sensibilizzare sul tema della donazione di organi e tessuti. (Rev)